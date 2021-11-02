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Останкинская телебашня окрасится в цвета российского флага в День народного единства

Также зажгут праздничную иллюминацию телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Останкинская телебашня в День народного единства окрасится в цвета российского флага. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).

"Поздравительная видеооткрытка со словами "4 ноября День народного единства" появится на медиафасадах Останкинской телебашни в 00:00 мск 4 ноября. Она выполнена в цветах российского триколора. Вечером, в 18:00 мск, с помощью архитектурно-художественной подсветки в цвета триколора раскрасится все тело Останкинской телебашни", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что также зажгут праздничную иллюминацию телебашни РТРС в Нижнем Новгороде, Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.

День народного единства отмечается в России с 2005 года.

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