В Москве выпустили карту "Тройка" к 75-летию российского хоккея

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные 75-летию отечественного хоккея, появились в продаже в кассах столичной подземки. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"Вместе с Федерацией хоккея России мы выпустили лимитированную "Тройку" в честь 75-летия нашего хоккея. С карт на вас будут смотреть легенды советского хоккея: армеец Владислав Третьяк, спартаковец Александр Якушев и динамовец Александр Мальцев, чемпионы мира и Олимпийских игр в составе сборной СССР", - говорится в публикации.

Там уточняется, что тематические транспортные карты можно приобрести в кассах на станциях метро "Автозаводская", "Динамо", "ЦСКА", "Пушкинская", "Комсомольская" (Кольцевой и Сокольнической линий), "Спортивная".

"История отечественного хоккея с шайбой началась 22 декабря 1946 года. В этот день в Москве, Ленинграде, Архангельске, Риге и Каунасе 12 команд провели первые матчи первого чемпионата страны. <...> Наши национальные сборные девять раз выигрывали золото Зимних Олимпийских игр, 27 раз становились чемпионами мира. Российские хоккеисты от поколения к поколению остаются лучшими в своем виде спорта. Наши чемпионы блистают на ледовых площадках всего мира и всегда в центре внимания в любом Зале хоккейной славы", - сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Там уточняется, что хоккейный сезон-2021/22 проходит под знаком 75-летия отечественного хоккея, а декабрь в 2021 году объявлен "месяцем отечественного хоккея". "В первый день зимы традиционно отмечается День российского хоккея. В середине декабря состоится предновогодний домашний турнир сборной России - Кубок Первого канала. А 22 декабря пройдет хоккейная эстафета под названием "Матч сквозь страну", она пройдет в 11 часовых поясах - от Камчатки до Калининградской области", - добавляется в публикации.