Продлен прием заявок на две экологические премии правительства Москвы

МОСКВА, 2 ноября./ТАСС/. Прием заявок на получение премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города продлили до 7 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Сроки приема заявок на соискание премий правительства Москвы в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы продлены до 7 ноября 2021 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что экологическая повестка в развитии города Москвы становится все более актуальной. Ознакомиться с подробной информацией об условиях участия, критериях отбора, а также подать заявку на участие в конкурсах можно на сайте ecopremia.moscow.

Ранее сообщалось, что конкурс на соискание премий правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий проводится среди студенческих и проектных организаций. Здесь предусмотрены призы по 70 тыс. рублей и по 100 тыс. рублей.

Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды присуждается по четырем специальным номинациям - "Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых и энергосберегающих технологий", "Лучший эколого-образовательный и эколого-просветительский проект", "Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы" и "Лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений".

Итоги конкурса будут поведены в декабре 2021 года.