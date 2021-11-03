Небольшой дождь и до 9 градусов тепла ожидаются в Москве 3 ноября

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до плюс 6 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах от плюс 5 - до плюс 10 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.