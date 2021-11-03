В московском центре "Моя карьера" проведут обучающий курс "Фотомама"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Обучающий курс "Фотомама" запустят 9 ноября в центре "Моя карьера" в Москве. На нем женщин с детьми научат зарабатывать с помощью фотосъемок, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Поддержка семей с детьми является одним из приоритетов социальной политики столицы. Специально для мам, которые испытывают сложности на рынке труда, специализированный центр занятости "Моя карьера" реализует программу "Мама работает". 9 ноября стартует очередной обучающий курс программы, который называется "Фотомама". Занятия пройдут в онлайн-формате", - говорится в сообщении.

Проект будет реализован в партнерстве с компанией "Kinderphoto", которая уже более 12 лет предлагает фотоуслуги для маленьких детей и их родителей и знает все об особенностях работы в этой сфере.

Профессиональная фотосъемка - отличный вариант заработка для творческих людей. В век интернета и социальных сетей ни одна история не обойдется без яркого снимка, а значит спрос на услуги фотографа будет только расти.

"Мы хотим, чтобы как можно больше женщин с детьми могли освоить востребованную профессию фотографа или найти для себя дополнительный заработок. При этом для многих важно самостоятельно строить свой график, чтобы проводить больше времени с семьей. Наш новый партнерский курс поможет им воплотить свою мечту", - рассказала директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец.

Обучение будет включат девять теоретических онлайн-занятий и три практических домашних урока, в ходе которых участницы научатся профессионально ориентироваться во всем многообразии фотоаппаратуры, узнают, чем отличается съемка на фотокамеру от съемки на смартфон, освоят базовые навыки фотодела. Кроме того, специалисты и эксперты расскажут, как грамотно продвигать свои услуги в соцсетях и взаимодействовать с клиентом, а также помогут разобраться в юридических аспектах авторского права и самозанятости. Сразу же после успешного окончания обучения и оформления статуса самозанятого участницы смогут начать практиковаться и приступить к поискам своих первых клиентов. "Узнать подробную программу и расписание вебинаров курса, а также зарегистрироваться можно до 09 ноября 2021 года", - говорится в сообщении.