Коммунальную технику в Москве перевели на зимний режим работы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Столичная коммунальная техника переведена на зимний режим работы, сообщил ТАСС в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Весь парк городской коммунальной техники переведен на зимний режим эксплуатации. В уборке будет задействовано 19 тыс. единиц дорожно-уборочной техники, 7,5 тыс. единиц сопутствующей техники и более 30 тыс. средств малой механизации", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что перед наступлением холодов на поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику, которая используется круглогодично, установлены навесное плужно-щеточное оборудование для уборки снега и распределители противогололедных материалов. "Проведена расконсервация техники, используемой только в зимний период. Это линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, мобильные снегоплавильные установки", - уточнил он.

Бирюков добавил, что на особо опасных участках МКАД и в ТиНАО обеспечена расстановка и круглосуточное дежурство 41 тягача. Он также заверил, что в преддверии зимы вся коммунальная техника прошла диагностику, при необходимости - ремонт и модернизацию.