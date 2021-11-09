В Москве субсидии получат еще восемь предприятий

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва окажет поддержку и выделит субсидии еще восьми предприятиям. Общая сумма поддержки составит свыше 77 млн рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Москва компенсирует шести предприятиям часть расходов по договорам финансовой аренды оборудования. Еще двум будут частично возмещены затраты на подключение дополнительных технологических мощностей. Общая сумма поддержки составит свыше 77 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, в числе получателей субсидий - производитель лифтов, конструкторское бюро, кондитерско-булочный комбинат, разработчик контрольно-измерительного оборудования, а также несколько других предприятий.

"Ранее в этом году решения о предоставлении субсидий были приняты в отношении еще пяти компаний. Всего в 2021 году общая сумма поддержки, одобренная 13 предприятиям, составит почти 151 млн рублей", - сказал он.

Город системно оказывает промышленным предприятиям финансовую поддержку. С 2012 года более 100 компаний получили субсидии на общую сумму свыше 3,4 млрд рублей. Так, Москва частично компенсирует выплаты по договорам лизинга (до 100 млн рублей в год) и уплачивает проценты по кредитам на приобретение оборудования (до 200 млн рублей в год). Также можно получить субсидию на техническое присоединение к инженерным сетям в размере до 100 млн рублей в год, причем сумма может покрыть до половины расходов. Максимальный срок действия договора о предоставлении субсидии - три года.

Для того чтобы получить субсидию, предприятия могут оставить заявку на инвестиционном портале Москвы или обратиться напрямую в столичный департамент инвестиционной и промышленной политики.