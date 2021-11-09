Москвичи предложили 774 идеи по развитию коммуникационных центров на базе библиотек

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Жители Москвы предложили 774 идеи по созданию и развитию коммуникационных центров, которые появятся в разных районах столицы на базе культурных центров и библиотек. Более 30 из них будет реализовано, сообщается во вторник на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"В столице завершился проект "Культура рядом", который проходил на платформе "Город идей". Участники проекта присылали идеи по четырем направлениям. Самым популярным из них оказалось "Создание кофейной сети в открытых зонах районных коммуникационных центров". Здесь горожане оставили 225 предложений", - говорится в сообщении.

На этапе "Оценивай" для реализации отобрали девять идей. Например, предложение оформить зоны кофеен в определенном стиле для каждого района - от современных до исторических. Также выбрали идею проведения конкурса среди студентов-дизайнеров вузов и колледжей Москвы на лучший проект оформления кофейной сети районных коммуникационных центров.

В направлении "Стратегии популяризации и продвижения районных коммуникационных центров" москвичи предложили 182 идеи, восемь из которых воплотят в жизнь. Среди них - создание рейтинга районных коммуникационных центров и размещение информации об их деятельности на остановках общественного транспорта. Также в центрах появятся компьютеры, где каждый желающий в интернете сможет найти информацию о здоровье, образовании, выставках, музеях, театрах, кинотеатрах. Кроме того, посетителям, которые зарегистрированы на сервисах mos.ru, будут начисляться бонусные баллы за участие в районных культурных мероприятиях.

"В этапе "Обсуждай" приняли участие 700 пользователей платформы "Город идей", которые высказали свои мнения по пяти темам. Самой популярной оказалась дискуссия на тему "Культурные онлайн-сервисы". В ней оставили 668 комментариев о существующих онлайн-сервисах в сфере культуры, используемых участниками. Вторым по популярности стало обсуждение "Фирменный стиль современных районных коммуникационных центров", в котором пользователи разместили 578 комментариев, посвященных этой теме", - отмечается на портале.

Проекты Правительства Москвы по сбору идей проходят с 2014 года. За семь лет к платформе "Город идей" присоединились более 270 тыс. горожан. Уже проведено 35 проектов, в рамках которых москвичи предложили свыше 113 тыс. идей, более 4 тыс. из них отобрали эксперты для дальнейшей разработки, а свыше 3 тыс. реализовано в столице.