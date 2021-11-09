Новое светотехническое шоу запустят в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Светотехническое шоу "Главные архитекторы Москвы" запустят с 10 ноября в павильоне "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

"Новое светотехническое шоу, посвященное главным архитекторам Москвы, носит в первую очередь образовательно-просветительский характер. Через вклад каждого из зодчих мы следим за развитием города с начала ХХ века, когда Москва стала столицей СССР. Как менялся город, как решались актуальные задачи того времени - все это можно увидеть в новом шоу", - приводятся слова главы департамента Сергея Левкина.

По его словам, в новом шоу задействованы все технические возможности павильона: непосредственно сам макет Москвы, интерактивная полноцветная система освещения макета, которая позволяет воссоздавать естественное (дневное или ночное) освещение города с возможностью имитации движения солнца, облаков и прочих природных явлений, широкоформатный экран, проекторы и проекционные сетки-экраны. Продолжительность, а также информационная наполненность шоу увеличена и составляет 10 минут.

"Данное шоу не будет включено в общий график показов, поскольку носит не развлекательный, а образовательный характер. Оно будет транслироваться для экскурсионных групп по запросу", - уточнил Левкин.

В павильоне "Макет Москвы" постоянно демонстрируется семь тематических шоу: "Я шагаю по Москве", "Мегаполис Москва", "Лучший город земли", "Архитектурные стили Москвы", "История Москвы", "Москва Булгакова" и "Времена года". В настоящее время экскурсии проводятся строго по предварительной записи, максимальное количество участников экскурсий составляет 20 человек.