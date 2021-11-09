Музей ретроавтомобилей в Новой Москве станет частью кластера "Прокшино"

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Музей ретроавтомобилей с выставочной площадью почти 5 тыс. кв. м станет частью спортивно-событийного кластера "Прокшино", который инвестор создает в Новомосковском округе Москвы, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента развития новых территорий.

"Группа Компаний "А101" утвердила проект музея ретроавтомобилей. <…> Ключевая идея проекта - движение, воплощенное в архитектуре. Двухэтажное здание имеет строгие прямые линии, при этом помещения с окнами на крыше похожи на воздухозаборники гоночного автомобиля. Фасады здания стилизованы под решетку радиатора, а медиаэкран, установленный на кровле, напоминает волну или развевающуюся шаль", - говорится в сообщении.

В экспозиции планируется разместить интерактивные экспонаты, фотозоны с возможностью съемки в салоне ретроавтомобиля. Для посетителей будут проводить культурные и познавательные мероприятия - лекции, показы фильмов, творческие встречи. Рассматривается возможность организации трансфера на ретроавтомобилях от станции метро "Прокшино" до музея, а также прогулочного маршрута по территории кластера.

В здании разместят амфитеатр для отдыха посетителей или проведения мероприятий, появится павильон для организации кафе и рекреационных зон. Кровля музея будет эксплуатируемой. Архитекторами проекта стали специалисты бюро Blank Architects.