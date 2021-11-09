Трутнев запустил "Дальневосточный экспресс" в метро Москвы

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Брендированный поезд "Дальневосточный экспресс" заработал в столичном метрополитене. Тематический поезд запустил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Для нас важно, чтобы Дальний Восток развивался во взаимодействии со всей Россией" - сказал полпред.

Поезд начал курсировать на Арбатско-Покровской линии московского метро. Запуск состава прошел в электродепо "Красная Пресня" и открыл комплекс мероприятий Дней регионов Дальнего Востока в Москве. Тематический поезд выходит на линии метрополитена уже в четвертый раз. Состав включает в себя десять вагонов, шесть из них разделены на две секции и посвящены одиннадцати регионам Дальнего Востока: от Чукотки до Бурятии.

"Каждый вагон этого поезда передает энергию людей, природы, глубину, историю. <…> Хочу поздравить москвичей с тем, что они прикоснутся к этому чуду", - сказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он добавил, что надеется на то, что поезд пробудит в жителях Москвы желание побывать на Дальнем Востоке.

Особенностью поезда в этом году стал "вагон-ресторан", на стенах которого представлены фото и рецепты блюд дальневосточных регионов, например, салата из лопухов, который готовят на Сахалине, салата "Хэйхэ" - так называемой благовещенской версии китайского салата, приморского тартара из гребешка. Кроме того, жители и гости Москвы увидят фотографии знаменитых камчатских вулканов, моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, невероятного озера Байкал и космодрома "Восточный", познакомятся с уникальными природными богатствами и животным миром самой восточной территории России. Также пассажиры первого вагона смогут узнать о программе "Дальневосточный гектар" и сделать селфи на фоне своего "будущего участка". Второй вагон рассказывает о возможностях учебы и трудоустройства в ДФО, а в последнем вагоне представлена информация о заповедниках, экотропах, "зеленых" маршрутах, редких видах животных и добровольческих программах.