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Облачная погода, дождь и до 4 градусов тепла ожидаются в Москве 11 ноября

Скорость юго-западного ветра составит 7-12 м/с

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла. Утром местами гололедица. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от 0 - до плюс 5 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.

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