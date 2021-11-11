Более 28 млн кв. м асфальтовых покрытий заменили в Москве в этом году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 28 млн кв. м асфальтобетонных покрытий заменили в столице в этом году. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали участки Садового кольца, ключевых вылетных магистралей, сообщил в четверг журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, ремонт на всех объектах провели в установленный срок, в общей сложности на улицах, крупных магистралях, во дворах и внутриквартальных проездах заменили свыше 28 млн кв. м асфальтобетонных покрытий. "Одной из важных задач было убрать колейность, которая образуется из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры. Она негативно влияет на безопасность дорожного движения и может стать сопутствующим фактором при аварии", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что сделан ремонт участка 1-й Тверской-Ямской и Тверской улиц - от Настасьинского переулка до Лесной улицы в обе стороны. В целом, специалисты отремонтировали участки автомобильной дороги М-3 "Украина", шоссе Энтузиастов, Ломоносовского, Волгоградского и Ленинградского проспектов, Ленинградского, Каширского, Варшавского, Щелковского, Киевского, Осташковского и Новорязанского шоссе. Заммэра подчеркнул, что во время работ была использована современная технология бесшовной укладки "единым ковром". Она позволяет в короткие сроки выполнить большой объем работ и избежать длительных ограничений движения.