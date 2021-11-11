В ГИБДД Москвы сообщили о столкновении 10 автомобилей в пяти ДТП на Дмитровском шоссе

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Десять автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе в Москве минувшей ночью. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, произошло пять разных ДТП.

"Минувшей ночью в промежуток времени с 03:00 до 04:00 на Дмитровском шоссе в районе дома 122, по направлению в область, произошло пять различных дорожно-транспортных происшествий. В общей сложности механические повреждения получили 10 единиц транспорта. Сотрудниками Госавтоинспекции на постоянной основе осуществляется контроль за состоянием проезжих частей города", - говорится в сообщении.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что на Дмитровском шоссе произошло столкновение 16 автомобилей в нескольких ДТП. Причиной аварий стал снег с дождем.

В ГИБДД в очередной раз обратились к автовладельцам с убедительной просьбой следить за дистанцией и выбирать скорость с учетом погодных условий, а также порекомендовали заменить покрышки своего автомобиля на зимние.