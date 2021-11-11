Около 100 социальных объектов планируется ввести в ТиНАО в ближайшие три года

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка 100 объектов социальной инфраструктуры планируется построить на территории ТиНАО в Новой Москве до конца 2024 года, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства в четверг.

"В Новой Москве за счет городского бюджета и средств инвесторов планируется возвести до конца 2024 года 52 детских сада, 41 школу, 6 объектов здравоохранения, то есть почти сотню социальных объектов. Новых объектов образования за этот период появится столько же, сколько было построено за предыдущие девять лет", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, в ТиНАО с момента присоединения 1 июля 2012 года ввели 30 школ на 25 399 учащихся и 64 детских сада на 13 905 мест. Также ввели 15 объектов здравоохранения. За три года предстоит построить еще столько же.

"В школах, кроме закупки современного оборудования, функциональной мебели и найма квалифицированного персонала, в образовательном процессе акцент сделают на изучении как естественных, так и точных наук. Для этого создадут мастерские, лаборатории, современные компьютерные классы и медиатеки. Ученикам доступно изучение иностранных языков с самого раннего возраста", - уточнил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Он отметил, что создание плотной сети поликлиник и станций скорой помощи как в уже сложившихся районах, так и в планируемых к строительству позволит значительно улучшить качество медицинского обслуживания жителей новых округов. Поликлиники и больницы соответствуют требованиям безопасности, экологичности, безбарьерной среды.