{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Облачная погода, мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 12 ноября

Скорость ветра западного и северо-западного направлений составит 6-11 м/с, местами возможны порывы до 15 м/с

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. Утром местами гололед и гололедица. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от  0 - до плюс 5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Эксперты: бизнес в Москве потерял несколько миллиардов рублей за время нерабочих дней
Специалисты также отметили, что объем пустующих торговых и арендных площадей в 2021 году вырос в городе на 30% из-за расторжения договоров с предпринимателями, которые не смогли оплачивать аренду
Читать полностью