Облачная погода, мокрый снег и до 5 градусов тепла ожидаются в Москве 12 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. Утром местами гололед и гололедица. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от 0 - до плюс 5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.