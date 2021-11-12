Почти 20 исторических переулков Арбата в Москве благоустроят в 2022 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты проведут работы по благоустройству 18 исторических переулков Арбата в Москве в 2022 году. Об этом в пятницу написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Несколько лет назад мы привели в порядок "большие" улицы Арбата и Хамовников - Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную. Теперь на очереди 18 исторических переулков Арбата: Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский, - эти названия известны каждому москвичу", - написал мэр.

Работы планируют провести в 2022 году.

"В ходе бережного и аккуратного благоустройства мы планируем добавить арбатским переулкам больше зелени, тишины и комфорта. За счет частичного перераспределения уличного пространства многие тротуары станут шире и удобнее для пешеходов. Для парковки машин будут оборудованы специальные карманы, а для снижения скорости движения - установлено больше лежачих полицейских", - написал мэр.

Он добавил, что в отдельных местах предполагается восстановить историческую брусчатку, если она будет обнаружена в ходе подготовительных работ. В ходе благоустройства будут сохранены исторические детали - канализационные люки, таблички и другие артефакты прошлых времен.

"Станет больше уличных фонарей, которые заменят сохраняющееся местами подвесное освещение. На узких улочках фонари будут оснащены современными настраиваемыми линзами и шторками, защищающими от попадания света в окна квартир и офисов", - написал Собянин.