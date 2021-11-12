В Москве свыше 150 катков с искусственным льдом откроют в ноябре-декабре

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Более 150 катков с искусственным льдом откроют в столице в ноябре-декабре этого года, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по подготовке 151 катка с искусственным льдом. В парках, на природных территориях и фестивальных площадках катки начнут работать в ноябре-декабре. Мероприятия по намораживанию искусственного льда стартуют, когда в городе устанавливаются стабильные низкие температуры", - отметил Петр Бирюков.

Он рассказал, что лед наращивают с помощью специальных установок. В начале основание катков выровняли с помощью слоя песка, затем уложили целлофан и прочные резиновые маты, через которые проходят трубки с холодильным агентом - это охлаждающее вещество, за счет которого наращивается ледовое покрытие.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на катках создана вся необходимая инфраструктура: освещение, пункты проката и оказания первой медицинской помощи, раздевалки, туалеты и точки питания. Обслуживанием ледового покрытия займется специализированная техника. На всех катках будут строго следить за соблюдением эпидемиологических норм в соответствии с рекомендациям Роспотребнадзора.