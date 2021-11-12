Колесо обозрения "Солнце Москвы" планируют открыть в начале 2022 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Самое высокое колесо обозрения в Европе "Солнце Москвы" планируют открыть на прилегающей к ВДНХ территории в начале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Солнце Москвы" в пятницу.

"В начале 2022 года на прилегающей к ВДНХ территории откроется самое большое колесо обозрения в Европе и многофункциональный комплекс - единственное современное мультиформатное пространство в Северо-Восточном административном округе столицы. Уникальный по формату и архитектуре комплекс завершает выбор арендаторов для создания торгово-развлекательных, образовательных и гастропроектов, которые станут частью новой рекреационной инфраструктуры в исторической части Москвы", - говорится в сообщении.

По словам руководителя компании "Колесо обозрения "Солнце Москвы" Дениса Тетерина, их основная цель - создать мультисервисное пространство, ориентированное на ежедневные потребности посетителей. "При этом акцент мы делаем на расширении и наполнении различными форматами зон общего пользования, питания и развлечений. Современное всесезонное городское пространство с новыми возможностями для индивидуального и семейного отдыха будет доступно для всех желающих уже в следующем году", - добавил Тетерин.

В пресс-службе добавили, что многофункциональный комплекс - это первое место, куда будет попадать посетитель колеса обозрения "Солнце Москвы". Посадка гостей на аттракцион будет осуществляться с посадочного пункта, связанного с комплексом крытым эскалаторным переходом.

О проекте

"Солнце Москвы" - самое большое колесо обозрения в Европе и одно из самых высоких в мире (140 м). Аттракцион строится в районе южного входа ВДНХ. Колесо обозрения будет оборудовано тридцатью закрытыми кабинами высотой 3,1, шириной 2,9 м и длиной 3,3 м, вместимостью до 15 человек. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения. Вместимость колеса за один оборот, продолжительностью 18 минут и 40 секунд, составит 450 человек.