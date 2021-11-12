Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Загруженность автомобильных дорог Москвы в пятницу вечером достигла девяти из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки". Местами в столице идут мокрый снег и дождь, на дорогах - наледь.

По данным на 17:58, движение затруднено преимущественно по Садовому кольцу, на большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу.

Скорость автомобильного потока снижена на Тверской улице, Новом Арбате, Кремлевской, Котельнической и Москворецкой набережных, улицах Большая Лубянка, Новослободская, Рождественская, проспекте Мира, Волгоградском, Варшавском, Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов, нескольких других вылетных магистралях, а также на юго-востоке, востоке, севере и северо-западе МКАД.