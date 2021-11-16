Конюшковскую улицу в центре Москвы благоустроят в 2022 году

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Работы по благоустройству Конюшковской улицы в центре Москвы планируют провести в следующем году. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2021 г. мы провели благоустройство Красной Пресни. В планах на будущий год - Конюшковская улица, связывающая Пресню с площадью Свободной России и набережной Москвы-реки", - написал мэр в своем блоге.

Он отметил, что в рамках проекта благоустройства в районе Малого Конюшковского переулка появится новый пешеходный переход. Высказать мнение о проекте можно на платформе "Активный гражданин".