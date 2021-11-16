Мэр Москвы одобрил проект реконструкции почти 12 км дорог в районе Солнцево

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе в районе Солнцево на западе столицы. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Правительство Москвы утвердило проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе в районе Солнцево. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог общей протяженностью 11,9 км, включая улицу Авиаторов, Родниковую улицу и прилегающие проектируемые проезды", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на пересечении с Новопеределкинской и Производственной улиц запланирована реконструкция переезда через железнодорожный подъездной путь. Под Родниковой улицей возведут путепровод тоннельного типа - с северной стороны развязки на Киевском шоссе. Кроме того, новая пешеходная улица свяжет жилой комплекс "Румянцево-Парк" пешеходным переходом через Киевское шоссе, ведущим к станции метро "Саларьево".

Также для пешеходов построят два подземных перехода - через Родниковую улицу вблизи станции Новопеределкино Киевского направления Московской железной дороги и на примыкании Родниковой улицы к проектируемому проезду № 6492. Свободная от застройки территория площадью 59,5 га будет благоустроена и озеленена.

Проект планировки предусматривает и корректировку схемы движения наземного городского пассажирского транспорта. "Реализация проекта позволит улучшить транспортную и пешеходную доступность новых жилых комплексов, возводимых в районе Солнцево", - отметили в пресс-службе.