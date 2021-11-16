Фестиваль VR-проектов впервые пройдет в Москве с 26 ноября по 12 декабря

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Первый Московский международный VR-фестиваль, который объединит 24 лучших проекта в формате виртуальной реальности из 12 стран, пройдет в столице с 26 ноября по 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы "Красный квадрат" во вторник.

"Для новых видов контента нужно создавать новые платформы - именно поэтому мы запускаем Московский международный VR-фестиваль. Предоставляя российской аудитории возможность познакомиться с лучшими на сегодняшний день VR-проектами, мы хотим дать дополнительный толчок развитию индустрии в нашей стране и показать, на что способна эта технология", - отметила основательница интерактивной студии Less Media Group Алина Михалева, которую процитировали в пресс-службе.

Студия Less Media Group и "Красный квадрат" стали инициаторами и организаторами фестиваля. Он пройдет на площадке Центра современного искусства МАРС, в парке виртуальных развлечений ARena Space и Музее кино. "Фокус на Францию" станет темой смотра в этом году.

Программа делится на семь тематических разделов, которые будут представлены на разных площадках фестиваля. Секция "Осознанность" посвящена проектам, которые исследуют границы сознания, "Высота" включает работы о космосе и покорении Эвереста, "Сторителлинг" представит истории о любви, сомнениях, одиночестве и смелости. Также гостей ждут проекты в секциях "Интерактив", "Арт", "Док" и "Шедевры".

"Сегодня демонстрация контента с помощью технологии VR становится все более популярной. <…> Cегодня у зрителей появляется возможность оказаться прямо в центре сюжета, а иногда и стать его героем. И все это - благодаря технологии виртуальной реальности. VR позволяет прожить совершенно новый опыт, перенестись в другие, фантастические и недостижимые ранее, миры", - подчеркнул гендиректор "Красного квадрата" Илья Кривицкий.

Работы покажут на английском языке или на языке оригинала с английскими субтитрами. На всех московских площадках показ работ будут сопровождать специалисты, которые помогут каждому посетителю воспользоваться VR-оборудованием.