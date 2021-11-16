Посвященный Александру Невскому поезд в московском метро перевез 50 млн пассажиров

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тематический поезд московского метрополитена, созданный к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского, перевез с сентября порядка 50 млн пассажиров. Исторический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до марта 2022 года, рассказали ТАСС в пресс-службе парка "Россия - моя история".

"С даты торжественного запуска, за два месяца, на историческом поезде могли проехать, согласно официальной статистике загруженности линии, до 50 млн человек. Тематический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до марта 2022 года. Вагоны оформлены внутри в двух стилях - "лето" и "зима", где отражены ключевые исторические подвиги, совершенные Александром Невским, святым князем и опытным дипломатом", - отметили в пресс-службе.

В одном из "летних" вагонов - все о Невской битве, после которой князь Александр Ярославич был прозван Невским. В "зимних" вагонах пассажиры узнают о противостоянии Руси и Запада в XIII веке и о том, как память о победах князя воодушевляла бойцов Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Вагон "Ледовое побоище" выполнен в зимних тонах, поскольку главной его темой стало сражение на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года.

"В течение года мы проводим акции, выставки и мероприятия, посвященные жизнеописанию великого князя. Безусловно, самым масштабным из них стал запуск первого освященного поезда в Московском метрополитене - теперь ежедневно почти миллион человек в дороге может прикоснуться к истории, прочитать жизнеописание князя, подготовленное нашими учеными, и рассмотреть иллюстрации, которые отрисовывались годами. Например, огромное центральное полотно общей площадью 60 кв. м художник Евгений Емельянов писал 10 лет. Надеемся, что мы смогли увлечь наше молодое поколение историей средних веков и показать на примере великого князя, который совершал свои подвиги будучи еще совсем юным, как важно делать правильный выбор, жить по совести, и конечно, любить и защищать свое Отечество", - сказал директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин

Ранее в рамках мероприятий празднования 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского по всей стране прошли исторические фестивали, один из которых состоялся в сентябре в Москве на ВДНХ в историческом парке "Россия - Моя история". Организатором фестиваля выступил Фонд новых форм развития образования. За два дня участниками фестиваля стали более 10 млн москвичей и гостей столицы, которые пришли поближе познакомиться с подвигами великого полководца.