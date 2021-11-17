В Москве объявили конкурс на организатора регулярных речных перевозок

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Конкурс на определение подрядчика, который в течение 15 лет будет организовывать регулярные речные перевозки, обьявили в Москве. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Поставка и сборка электрических судов отечественного производства, причалов, а также их полное обслуживание в течение 15 лет и организация регулярных перевозок пассажиров по Москве-реке - таковы основные обязанности будущего единого подрядчика, которому предстоит обеспечивать качественную и бесперебойную работу нового речного транспорта столицы. Его выберут по итогам конкурса, который был объявлен 17 ноября", - говорится в публикации.

Там уточняется, что подрядчик будет обязан выполнять строгие требования правительства Москвы, в том числе обслуживание судов 24 часа в сутки и семь дней в неделю, обеспечивать высокую техническую готовность, создание комфортной и современной причальной инфраструктуры с электрозарядными станциями, производить поставку только электрических судов исключительно российского производства.

"В 2022 году мы поэтапно откроем движение по двум речным маршрутам и вернем москвичам любимый водный транспорт. Подрядчик организует работу на маршрутах согласно контракту жизненного цикла по обеспечению регулярных речных перевозок. В контракт входит не только поставка и сборка судов и причалов, но и их круглосуточное содержание, ремонт, зарядка и уборка судов, набор капитанов и их заработная плата", - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в публикации.

Также на сайте сообщается, что летом 2022 года новые водные маршруты будут обслуживать девять речных трамваев. Полностью пассажирский флот укомплектуют к 2024 году, в его состав войдет 21 судно. Всего на двух маршрутах откроют 23 причала нового типа (шесть из них - со станциями зарядки) и два пункта базирования флота для ночного размещения или ремонта трамваев - в Мневниках и Нагатинском Затоне. Все суда будут ледового класса. Так, в Москве заработает первый в мире электрический водный транспорт, который обслуживает пассажиров круглый год.