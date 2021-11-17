График движения поездов Казанского направления МЖД изменится с 20 по 30 ноября

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Расписание некоторых электричек Казанского направления изменится во второй половине ноября в связи развитием инфраструктуры для МЦД-3, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Во второй половине ноября на станции Москва-пассажирская-Казанская продолжатся работы по развитию инфраструктуры для МЦД-3. Технологические "окна" назначены преимущественно в дневные часы с 11:00 до 14:00, чтобы изменения были минимальными. С 20 по 30 ноября у некоторых электричек изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. 22 - 26 и 29 - 30 ноября из расписания выведут два экспресса №7122 Москва - Раменское (отправлением в 13:00) и №7123 Раменское - Москва (в 13:00), а 27 - 30 ноября поезда №7183 Голутвин - Москва (в 11:20) и №7184 Москва - Голутвин (в 13:40) не проследуют на участке Москва - Выхино", - говорится в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов.