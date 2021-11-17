Уведомительный порядок земляных работ введут для ресурсоснабжающих организаций Москвы

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уведомительный порядок проведения земляных работ для ресурсоснабжающих организаций планируют ввести в Москве. Об этом сообщил в среду журналистам руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

"Мы ввели уведомительный порядок получения разрешения на земляные работы. <…> Застройщик, подрядчик уведомляет ОАТИ, что он приступил к земляным работам с приложением документов. <…> Мы сейчас делаем тоже самое для ресурсоснабжающих организаций, потому что они выполняют технологическое присоединение по всем сетям", - сказал Левкин.

При этом он уточнил, что сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) по-прежнему сохраняют все полномочия по контролю за соблюдением правил производства земляных работ.

Также Левкин отметил, что в дальнейшем планируется распространить уведомительный порядок проведения земляных работ для частных застройщиков в Москве.

"В настоящее время застройщик по единой заявке может получить услуги семи ресурсоснабжающих организаций по подключению ко всем видам ресурсов. В следующем году мы также планируем запустить на mos.ru услугу по выдаче актов о выполнении технических условий", - добавил Левкин.