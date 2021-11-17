Третий склад забытых вещей появился у станции "Черкизовская" в Москве

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Третий склад забытых вещей у станции "Черкизовская" появился в Москве в шаговой доступности от крупного транспортного узла. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта в среду.

"На "Черкизовской" появился новый склад забытых вещей, он удобно расположен в шаговой доступности от крупного транспортного узла, пассажиры легко его найдут на выходе из метро. Туда отправится все, что потерялось в наземном транспорте и МЦК. Исключение - документы: их направляют в УВД на метрополитене", - говорится в публикации.

Это уже третий склад, еще два есть на "Деловом центре" и "Котельниках" - сюда поступают вещи, забытые в метро. Все три склада работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Пассажирам нужно обратиться в контакт-центр "Московский транспорт" по номеру 3210 или оставить заявку о потерянной вещи через приложение "Метро Москвы" в разделе "Забытые вещи".