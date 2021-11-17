Цифровую модель улиц Москвы планируют создать в первом полугодии 2022 года

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Создание цифровой модели столичных улиц планируют завершить в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"Цифровой двойник - это цифровая модель города, на его базе можно будет анализировать реальную ситуацию на дорогах, реакцию на возможные изменения и внешние воздействия. Это не условная карта навигатора, а принципиально новая модель, которая учитывает множество параметров - дорожные знаки, светофоры, разметку, тротуары, остановки и т. д. <…> Планируется, что работы по оцифровке всей территории Москвы будут выполнены в первом полугодии 2022 года", - сообщили в пресс-службе. Подобные решения использовались в проектах Копенгагена, Барселоны и корейского U-City, Монреаля, Хельсинки, Сингапура и других городов.

В Москве уже запустили 8 специальных автомобилей ЦОДД с тематической оклейкой для оцифровки дорожных объектов. "Автомобили оснащены компьютерами для проведения фоторассчетов, сверки с эталонами, формирования паспортов объектов, спутниковой системой. Также в авто есть специальный комплекс LIDAR - он необходим для повышения точности геопозиционирования объектов. В балки автомобилей встроены 6 синхронизированных камер с обзором во время движения в потоке на 360 градусов вокруг", - уточнили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что наличие единой базы достоверных данных позволяет повысить качество управленческих решений и эффективность межведомственного взаимодействия. "Специалисты ЦОДД получают доступ в режиме реального времени к самой актуальной информации о дорожных объектах - знаках, светофорах, разметке и пр. Все изменения на дороге будут производиться на стадии проектирования, можно сказать, что условные эксперименты будут проводиться "в цифре", а не в реальности - так мы можем избежать ошибок и выбрать наиболее эффективное решение без негативных последствий", - сказали в ЦОДД.