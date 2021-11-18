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В Москве благоустроят больницу им. Юдина

По словам мэра столицы Сергея Собянина, главным элементом благоустройства станет исцеляющий мультисенсорный сад

МОСКВА, 18 ноября./ТАСС/. Специалисты проведут работы по благоустройству Городской клинической больницы им. С. С. Юдина в Москве. Об этом в четверг написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В ближайшие годы мы постараемся провести благоустройство городских больниц. Не везде есть для этого место. Но там, где это возможно, за больничным забором пациентов должна встречать красивая и комфортная среда. Один из первых проектов будет реализован в крупнейшем стационаре юга Москвы - Городской клинической больнице им. Юдина", - написал мэр.

Работы планируется провести в 2022 году. Он добавил, что главным элементом благоустройства станет исцеляющий мультисенсорный сад - место наслаждения красотой и запахами цветущих растений.

"Для сотрудников больницы планируется создать небольшой спортивный городок с уличными тренажерами и площадками для игры в баскетбол, стритбол, волейбол, теннис. И, разумеется, проект благоустройства включает создание гостевой парковки для посетителей больницы", - написал мэр.

По его словам, высказать мнение о проекте благоустройства территории ГКБ им. Юдина можно на платформе "Активный гражданин".

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