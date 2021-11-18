"Макет Москвы" обновят в связи с актуальным архитектурным обликом столицы

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 300 объектов на макете Москвы, который располагается в одноименном павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ, будут приведены в соответствие с существующим архитектурным обликом столицы в ходе работ по актуализации. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Город меняется и сейчас пришло время для того, чтобы отразить эти изменения на макете. Кроме самого макета обновятся светотехнические шоу, а также материалы, используемые в лекционных программах. Макет будет закрыт для посещения с 22 ноября по 6 декабря", - приводятся слова главы департамента Сергея Левкина.

По его словам, изменения на макете коснутся площади Павелецкого вокзала, реконструируемой набережной у стадиона им. Стрельцова, ЖК Foriver на Симоновской набережной, ЖК RiverSky на Восточной улице, территории хлебозавода им. Зотова. Также на макете появятся новые жилые комплексы на Красной Пресне, Ленинградском проспекте, будет обновлена территория бывшего завода "Серп и Молот". Кроме того, пройдет обновление звуковой и видео систем, системы управления подсветки макета и коммутация новых объектов.

Павильон "Макет Москвы" открыт ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Вход свободный по предъявлению QR-кода. Посетители павильона "Макет Москвы" обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. В настоящее время экскурсии проводятся строго по предварительной записи, максимальное количество участников экскурсий составляет 20 человек.