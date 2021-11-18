Три новые платформы на станции Беговая появятся в рамках развития МЦД-1 и запуска МЦД-4

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Три новые платформы, а также пассажирский вестибюль с кассово-турникетной и технической зонами появятся на станции Беговая МЦД-1 в рамках подготовки инфраструктуры Московской железной дороги (МЖД) к запуску МЦД-4 Апрелевка - Железнодорожная. После реконструкции станция Беговая станет современным транспортным хабом, сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги.

"В результате реконструкции будет построена практически новая станция, на которой возведут три новые платформы, а также пассажирский вестибюль с кассово-турникетной и технической зонами. Общая площадь вестибюля составит порядка 4 тыс. кв. м. Длина каждой платформы составит 275 м, две боковые платформы будут берегового типа, а центральная - островного, с каждой стороны которой будут останавливаться поезда. Станция Беговая будет принимать поезда и МЦД-1, и МЦД-4, при этом центральная платформа будет работать сразу на два диаметра: для поездов МЦД-1, следующих в сторону Москвы, и поездов МЦД-4 в направлении к Апрелевке", - говорится в сообщении.

Все сходы из вестибюля (в город и на платформы) оборудуют эскалаторами и лифтами для удобства маломобильных граждан. Кроме того, в вестибюле предусмотрена касса с заниженным окном, комната матери и ребенка, санитарные комнаты. Надземный вестибюль будет интегрирован с существующим выходом станции метро "Беговая": пассажиры могут совершать пересадку между МЦД и метро без выхода на улицу.

"Кроссплатформенная пересадка позволит пассажирам экономить время и сократит время в пути. Для пропуска поездов МЦД-4 в районе Беговой будут проложены два дополнительных главных пути, к которым будет подключена новая соединительная ветвь между Киевским и Белорусским направлениями", - приводятся слова начальника МЖД Михаила Глазкова.

Реконструкция станции Беговая проводится в рамках модернизации участка от Беговой до Савеловского вокзала, завершить работы планируется в 2023 году.