Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Заторы на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов, движение затруднено в центре столицы и местах дорожных работ. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале городского департамента транспорта.

"По состоянию на 17:00 мск движение оценивается в 9 баллов. Движение затруднено в центральной части города, на Третьем транспортном и Садовом кольцах", - говорится в публикации.

Там уточняется, что водителей просят по возможности пользоваться городским транспортом или отложить поездки на машине до окончания вечернего часа пик после 20:00.

"Движение затруднено в местах проведения дорожных работ: МКАД, 85-й километр, внутренняя сторона; МКАД, 90-й км, внешняя сторона; МКАД, 32-й км, внутренняя сторона; Алтуфьевское шоссе - МКАД; ТТК, Рижская эстакада, внутренняя сторона; ТТК, Новолужецкая эстакада, внешняя сторона; Волгоградский проспект, д. 45", - сказано в тексте.