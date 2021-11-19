На ВДНХ завершилась заливка самого большого катка Москвы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Специалисты завершили заливку катка на ВДНХ в Москве. Традиционно этот каток станет самым большим в городе, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ВДНХ.

"На ВДНХ полностью залита ледовая поверхность самого большого катка столицы площадью 20,5 тыс. кв. м. В вечернее время лед катка будет подсвечиваться разноцветными огнями. Для этого уложено 1 650 кв. м подледной подсветки", - рассказал руководитель пресс-службы ВДНХ Александр Жестков.

В пресс-службе добавили, что в темное время суток на ледовой поверхности будут транслироваться ролики, посвященные зимнему сезону, а также работать элементы подсветки, создающей праздничное настроение. Для этого под лед уложено 88,6 тыс. светодиодных модулей.

"Теперь подготовка к открытию катка выходит на финишную прямую. Еще предстоит разровнять лед, параллельно этому завершается монтаж элементов инфраструктуры катка: четыре пункта проката на основном катке (включая экспресс-прокат), павильон проката на детском катке, бизнес-павильон, пешеходный мост "Северное сияние", ключевой арт-объект в партере фонтана "Каменный цветок". Для комфортного и безопасного пребывания посетителей на катке оборудованы: один медпункт, два пункта заточки коньков, один ресторан, девять уличных точек питания, инфоцентры для получения льготных билетов рядом с павильонами проката", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что каток ВДНХ начнет принимать посетителей в конце ноября. Одновременно ледовая площадка сможет вместить до 4,5 тыс. посетителей. Он будет работать при строгом соблюдении правил Роспотребнадзора.