Показ мультфильмов Назарова к 80-летию со дня его рождения пройдет в "Москино" 29 ноября

МОСКВА. /ТАСС/. Показ мультфильмов мультипликатора, народного артиста РФ Эдуарда Назарова пройдет в "Москино" вечером 29 ноября по случаю 80-летия со дня его рождения. Об этом сообщила в пятницу в интервью радиостанции "Говорит Москва" генеральный директор столичной киносети Наталья Мокрицкая.

"Четвероклассники, я уверена, с удовольствием посетят и посмотрят мультфильмы к 80-летию [со дня рождения] Эдуарда Назарова. Это состоится 29 ноября в 19:00. Регистрация на сайте Москино", - сказала она.

Режиссер, мультипликатор, художник, сценарист, народный артист РФ Эдуард Назаров родился 23 ноября 1941 года в Москве. Он является автором таких известных мультфильмов, как "Жил-был пес", "Путешествие муравья", "Про Сидорова Вову" и многих других.

"Москино" - учреждение в структуре департамента культуры города Москвы, управляющее сетью городских кинотеатров. Ежегодно проводит сотни ретроспектив, фестивалей авторского кино, киноклубов, премьер и встреч с режиссерами. Курирует общегородской фестиваль "Ночь кино". В сеть входят 13 кинотеатров, в том числе "Москино Космос", "Москино Салют", "Москино Звезда", "Москино Факел", "Москино Юность". В синематеке Москино хранятся около девяти тысяч пленочных копий советской классики.