В метро Москвы не планируют открывать молельные комнаты

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность открытия молельных комнат в столичном транспорте, в том числе в метрополитене, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Департамент транспорта Москвы не рассматривает возможность размещения молельных комнат в общественном транспорте Москвы, в том числе в метро <…> Невозможно выделение помещений и мест для религиозных действий людей любых взглядов в общественном транспорте. Мы уважаем чувства верующих, но в городском транспорте невозможно создать безопасные условия для проведения религиозных обрядов любых верований", - сказали в пресс-службе.

Там подчеркнули, что "в департамент не поступало предложений об открытии в общественном транспорте молельных комнат, и переговоров на эту тему не ведется".

По сообщениям СМИ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов заявил о переговорах "об открытии молельных комнат в Московском метрополитене".