Московская консерватория будет проводить занятия очно только в маленьких группах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Занятия в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского в очном формате с пятницы будут проводиться только для групп не более 13 человек. Соответствующий приказ и. о. ректора учебного заведения Александра Соколова размещен в пятницу на сайте консерватории.

"С 19 ноября 2021 года все учебные занятия лекционного, семинарского, практического типа проводить очно, группами не более 13 человек", - сказано в документе.

Обучение же для групп свыше 13 человек будет проходить в форме самостоятельной работы или с применением дистанционных технологий. В связи с этим и. о. ректора распорядился обеспечить бесперебойный доступ к электронным образовательным ресурсам.

Ранее Минобрнауки России издало приказ, согласно которому подведомственные министерству вузы вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с 8 ноября. Для неподведомственных высших учебных заведений приказ носит рекомендательный характер. Московская консерватория подведомственна Министерству культуры РФ.