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Мокрый снег с дождем и до 3 градусов тепла ожидаются в Москве 20 ноября

Местами на дорогах может образоваться гололедица

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 1-3 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса. В связи с ухудшением погодных условий 20 ноября в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Ветер западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 725 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 1 - плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градуса.

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