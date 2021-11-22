В Москве подготовили праздничную онлайн-программу ко Дню матери

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Праздничную онлайн-программу подготовили в Москве в честь Дня матери, который отмечается 28 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"День матери - трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям. Традиционно в России он отмечается в конце ноября. В его преддверии Комплекс социального развития Москвы подготовил тематический лендинг с афишей бесплатных онлайн-мероприятий: образовательные вебинары, семейные флешмобы и творческие мастер-классы и многое другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в честь праздника команда Московской службы психологической помощи населению подготовила несколько полезных вебинаров для женщин. Например, 24 ноября в 18:00 пройдет вебинар "В созвучии с собой". На занятии у участниц будет возможность понять, как перейти от убеждения "я должна" к тезису "я выбираю". Вебинар будет полезен женщинам, которые хотят выстраивать отношения, пребывая в гармонии с собой, понимая и осознавая внутренние потребности, собственный ритм. 26 ноября в 10:30 можно принять участие в вебинаре "Как отзывается привязанность детей к родителям во взрослом возрасте".

"Многие жительницы столицы стремятся совмещать материнство и работу. Для них 26 ноября с 10:00 до 18:00 пройдет день открытых дверей для женщин с детьми "Мама может все". Мероприятие пройдет онлайн, организует его центр занятости "Моя карьера", - говорится в сообщении.

В свою очередь городской психолого-педагогический центр предлагает 28 ноября пройти интерактивный тест "На маму из какого мультика вы похожи?". В этот же день Московский центр "Патриот.Спорт" проведет онлайн-акцию "Самый трогательный подарок". Организаторы предлагают мамам показать, что подарили им дети. Опубликуйте фотографию подарка, сделанного руками вашего ребенка, в социальной сети.