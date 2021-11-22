Открытие вестибюля станции московского метро "Новослободская" отложили до конца года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Завершение работ по ремонту вестибюля и замене эскалаторов станции московского метрополитена "Новослободская" Кольцевой линии отложено до конца года, сообщил в понедельник ТАСС источник в транспортном комплексе столицы.

"Планируется ремонт на "Новослободской" закончить до конца года. Работы еще продолжаются", - сказал источник.

Вход на станцию был закрыт 21 ноября 2020 года. Сообщалось, что работы в вестибюле будут завершены в течение года. На сайте столичной подземки до 20 ноября была размещена информация о сроках: "21.11.2020 - 21.11.2021". С воскресенья и на момент публикации данного материала информация о сроках ремонта станции на официальном ресурсе отсутствует. Комментарии пресс-службы московского департамента транспорта и столичной подземки на запрос ТАСС о сроках открытия вестибюля и причинах их переноса к моменту публикации получены не были. 6 мая заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал журналистам, что ремонтные работы на станции московского метрополитена "Новослободская" Кольцевой линии завершат к концу года, пояснив, что "до конца этого года [они] должны быть открыты полностью для пассажиров".

Как убедился корреспондент ТАСС, в понедельник вестибюль станции закрыт для входа и выхода пассажиров. Здание стоит в строительных лесах, обнесено металлическим забором, вдоль которого расположены бытовки для строителей.

"Замена эскалаторов и ремонт вестибюля станции "Новослободская". Открытие в ноябре 2021 [года]. Обновление всех коммуникаций, ремонт в посещениях для сотрудников, полная замена эскалаторного комплекса, монтаж современного привода эскалаторов, гидроизоляции эскалаторного тоннеля, установка четырех эскалаторов вместо трех", - сообщается на плакате, размещенном на металлическом заборе. Там уточняется, что во время ремонта вход и выход пассажиров со станции "Новослободская" осуществляется через "Менделеевскую" Серпуховско-Тимирязевской линии. Платформа станции Кольцевой линии во время ремонта вестибюля и замены эскалаторов продолжает работать в обычном режиме.

"Станция "Новослободская". Выполнение работ в рамках реализации проекта по замене эскалаторных комплексов. Начало работ - IV квартал 2020 года. Окончание работ - I квартал 2022 года. Подрядчик: ООО "ПО "Элером", - значится на информационном щите, размещенном с одной из сторон металлического забора.