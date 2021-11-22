В Москве выпустили карту "Тройка", посвященную дальневосточному парку "Земля леопарда"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Тематические транспортные карты "Тройка", посвященные дальневосточному парку "Земля леопарда", появились в продаже в кассах Московского метрополитена. Об этом сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Мы выпустили тематическую "Тройку", которая посвящена парку "Земля леопарда". Это уникальная охраняемая территория на Дальнем Востоке, где под защитой живут сразу четыре вида диких кошек: амурский тигр, рысь, дальневосточный лесной кот и дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка", - говорится в сообщении.

Тираж составляет 10 тыс. экземпляров, найти "пятнистую" карту можно в кассах и автоматах по продаже билетов на Кольцевой линии Московского метрополитена. "Не упустите шанс завести карманного леопарда", - добавили в департаменте.

Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края на пощади 369 тыс. га. Это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда - более 100 особей. Кроме того, здесь живет 31 краснокнижный амурский тигр.