Новогодние спектакли с дискотекой для детей покажут в декабре и январе на ВДНХ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Интерактивные новогодние елки "Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза" и "Новогодний Кураж" с яркой дискотекой и максимальным участием юных зрителей покажут в декабре и январе в оранжерее и Доме культуры ВДНХ, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород".

"Мультимедийные спектакли "Новогодний переполох в оранжерее Деда Мороза" (29, 30, 31 декабря; 2, 3, 4, 5, 6 января) и "Новогодний Кураж" (25, 29, 30, 31 декабря; 2, 3, 4, 5, 6 января) с интерактивной дискотекой пройдут в оранжерее и Доме культуры ВДНХ. Ребят ждут сюрпризы, неожиданные превращения, яркое шоу, сказочные путешествия. Детям предстоит активно помогать Деду Морозу и Снегурочке, вместе зажечь новогоднюю елочку и получить подарок из рук самого главного зимнего волшебника", - отметила пресс-служба.

Зрителей зимнего сада ждет сюрприз от Деда Мороза. Все цветы оживут, будет настоящий новогодний бал. Также в спектакле "Новогодний Кураж" у дедушки будет много сказочных помощников, но самый главный из них - Веселый заяц. Он получает письма, проверяет готовность подарков и следит за порядком в сказочном лесу.