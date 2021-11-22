В Москве завершили реконструкцию Волоколамского шоссе

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник движение по мосту через реку Сходню, возведенному в рамках реконструкции Волоколамского шоссе.

"Большое событие в дорожном строительстве Москвы, закончена, пожалуй, <...> самая продолжительная реконструкция - реконструкция Волоколамского шоссе, начиная от Алабяно-Балтийского тоннеля, это самый сложный <...> транспортный узел Москвы, до МКАД. Сегодня последняя точка в этой реконструкции - строительство нового моста через Сходню, старый мост 1937 года постройки морально и физически уже устарел и не позволял пропускать такой поток машин, да и сам по себе уже был аварийный", - сказал Собянин перед открытием движения.

Он добавил, что на современном мосту в каждом направлении организовано 5 полос для движения транспорта. "Думаю, что в целом это улучшит движение в этом направлении, меньше будет проблем и пробок", - заключил мэр, поблагодарив строителей за работу.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, протяженность нового моста составляет 150 м, он расположен по основному ходу магистрали. Помимо нового моста, было открыто порядка 1,5 км дорог, в том числе основной ход и дублеры Волоколамского шоссе. Также завершена реконструкция подземного пешеходного перехода в районе дома №112 по Волоколамского шоссе.

"За счет увеличения количества полос движения до пяти в каждом направлении существенно вырастет пропускная способность не только Волоколамского шоссе, но и прилегающей улично-дорожной сети", - отметили в мэрии.