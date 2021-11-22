Более миллиона лампочек будет использовано для установки новогодних украшений на ВДНХ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Свыше 380 световых объектов, среди которых елочные шары, горки, браслеты, новогодние подарки и трехмерные фигуры животных установят к началу зимнего сезона на ВДНХ в Москве. В общей сложности для новогодних композиций будет использовано более миллиона лампочек, сообщила в понедельник пресс-служба выставки.

"В общей сложности на территории ВДНХ для новогодних композиций будет использовано более миллиона лампочек, 383 световых объекта <...> установят к началу зимнего сезона. На площади перед аркой Главного входа и на катке ВДНХ появятся световые цифры "2022". В начале Центральной аллеи уже установлен главный символ новогодних праздников -13-метровая световая ель. Кроме того, 11 искусственных елей высотой от 6 до 12 метров будут располагаться на катке и перед историческими павильонами", - говорится в сообщении.

Впервые в этом сезоне праздничные объекты появятся на выводном кругу и полях Кандинского. Новые декорации в виде цветочного неба поставят на входе в парк "Останкино" и возле павильона №1 "Центральный". У катка в парке гости ВДНХ увидят световой лес и снегирей. Перед павильоном №1 уже возводится 28-метровая инсталляция "Время Рождества" с гигантскими новогодними часами. Пространства цветочных партеров и выводного круга будут усеяны множеством ярких фонарей.

В Мичуринском саду, в Северном и Южном розариях появятся огромные одуванчики высотой 6 м. Перед павильоном №53 гости ВДНХ увидят светящуюся горку высотой 7,5 метра, а исторические фонари уличного освещения превратятся в светящиеся бокалы.