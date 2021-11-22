В метро Москвы уточнили срок закрытия вестибюля станции "Новослободская"

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Работы по ремонту вестибюля и замене эскалаторов станции московского метрополитена "Новослободская" Кольцевой линии продлятся до 31 января. Об этом сообщается в понедельник на сайте столичной подземки.

"C 21 ноября [2020 года] вестибюль станции "Новослободская" закрыт на ремонт: 21.11.2020 - 31.01.2022. На станции заменят эскалаторы и отреставрируют вестибюль", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что сама станция продолжает работать: на "Новослободской" останавливаются поезда и работает пересадка на Серпуховско-Тимирязевскую линию. Вход и выход пассажиров - через станцию "Менделеевская".

Вход на станцию был закрыт 21 ноября 2020 года. Сообщалось, что работы в вестибюле будут завершены в течение года.

Шестого мая заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал журналистам, что ремонтные работы на станции московского метрополитена "Новослободская" Кольцевой линии завершат к концу года, пояснив, что "до конца этого года [они] должны быть открыты полностью для пассажиров".

Как убедился корреспондент ТАСС, в понедельник вестибюль станции закрыт для входа и выхода пассажиров. Здание стоит в строительных лесах, обнесено металлическим забором, вдоль которого расположены бытовки для строителей. "Станция "Новослободская". Выполнение работ в рамках реализации проекта по замене эскалаторных комплексов. Начало работ - IV квартал 2020 года. Окончание работ - I квартал 2022 года. Подрядчик: ООО "ПО "Элером", - значится на информационном щите, размещенном с одной из сторон металлического забора.