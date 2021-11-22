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Новый год и Рождество

В Музее Москвы пройдет фестиваль новогодних программ "Елочный базар"

Для участия в некоторых мероприятиях нужна предварительная регистрация

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Фестиваль новогодних программ начнется 1 декабря в Музее Москвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея в понедельник.

"Первого декабря в Музее Москвы начинается фестиваль новогодних программ "Елочный базар", в который входят четыре музейных елки с мастер-классами и подарками и шесть праздничных спектаклей - "В лесу родилась елочка", "Эмили Браун и ее кролик. Новогодняя версия", "Рождество", "Человеткин", "Музыка из всего" и "Игра в Новый год". У посетителей музея будет возможность создать праздничные сувениры, узнать историю Деда Мороза и устроить новогоднее шествие теней", - рассказал собеседник агентства.

В рамках фестиваля пройдет мероприятие "Теплая елка". Участники этого события сначала увидят сказочный спектакль, открывающий тайну появления на свет Деда Мороза, пообщаются с его главным героем лично, а затем создадут новогодний сувенир на память.

"Также пройдет "Чудная елка". Это праздничная музейная программа от проекта "Импрессивная клоунада", участники которой устроят распаковку подарков, спрятанных в старинном сундуке, а затем увидят, как разворачивались события вокруг знаменитой новогодней елочки на спектакле "В лесу родилась елочка", - говорится в сообщении.

Для участия в некоторых мероприятиях нужна предварительная регистрация. Подробная информация размещена на официальном сайте музея.

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