График поездов МЦД-2 и Курского, Рижского направлений МЖД изменится в ноябре-декабре

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расписание электричек Курского, Рижского направлений Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-2 изменится в ноябре и начале декабря в связи с модернизацией инфраструктуры. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе МЖД.

"Во второй половине ноября - начале декабря изменится расписание пригородных поездов Курского, Рижского направлений Московской железной дороги и МЦД-2 в связи с укладкой бесстыкового пути на участках Москва-Рижская - Подмосковная, Тушино - Павшино и Москва-Курская - Люблино-сортировочное", - сказали в пресс-службе.

Так, с 23 по 26 ноября и с 29 ноября по 8 декабря технологические "окна" назначены преимущественно в ночные часы, чтобы работы минимально отразились на графике движения поездов. В предстоящие выходные работы пройдут с 18:00 27 ноября до 11:00 28 ноября.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ внесены корректировки в расписание поездов, в том числе МЦД-2: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, несколько электропоездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые - выведут из графика", - отметили в пресс-службе МЖД.