Пассажиры ЦППК могут оформить разовые билеты и абонементы по маршрутам с пересадкой

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Возможность оформлять разовые билеты и абонементы по 123 маршрутам с пересадкой появилась у пассажиров Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

"Благодаря новой услуге пассажирам больше не нужно оформлять проездной документ на транзитной станции - они могут приобрести разовые билеты или абонементы на станции отправления. Кроме того, у пассажиров теперь есть возможность совершить пересадку на транзитной станции на поезд другой категории. Например, можно начать путь на обычном электропоезде, а от транзитной станции до станции назначения проследовать на экспрессе, оформив оба проездных документа на станции отправления", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что услуга стала доступна на 70 транзитных станциях, оформить разовые билеты и абонементы можно 123 маршрутам с пересадкой.