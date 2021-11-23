В Москве реализуют пилотную программу профессионального обучения людей с инвалидностью

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пилотную программу профессионального обучения людей с инвалидностью реализуют в Москве в 2021-2022 годах. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о реализации в 2021-2022 годах пилотной программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов. Постановление по данному вопросу подписал [мэр столицы] Сергей Собянин. Основными задачами программы являются адаптация инвалидов к существующим потребностям работодателей, повышение их конкурентоспособности на рынке труда и содействие в трудоустройстве", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что принять участие в программе могут незанятые граждане РФ, относящиеся к категории людей с инвалидностью, проживающие в Москве и не зарегистрированные в качестве безработных. Для этого нужно будет подать заявление в один из городских центров занятости - либо при личном обращении (в т.ч. через уполномоченного представителя), либо в электронной форме.

"Программа предусматривает различные формы обучения (очное, очно-заочное), выбор которых будет осуществляться с учетом возможностей и потребностей участников. При затруднении в выборе будущей профессии и направления обучения в центрах занятости можно будет получить услугу по профессиональной ориентации", - сообщили в мэрии.

Там добавили, что в течение всего периода обучения участникам программы будет выплачиваться стипендия в размере 12 792 рублей в месяц. Успешно освоившим образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию, будут выданы документы о полученном образовании и (или) квалификации либо документы об обучении.