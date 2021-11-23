Победитель "Классического Евровидения" даст иммерсивные концерты в Московском планетарии

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первый российский победитель международного конкурса молодых музыкантов "Евровидение", пианист Иван Бессонов 27 ноября откроет серию иммерсивных концертов "Увидеть музыку" в Московском планетарии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе организатора проекта.

"Мы всегда представляем в голове изображения или образы, слушая ту или иную песню или произведение. Концерт "Увидеть музыку" - это возможность выйти за рамки привычного и посмотреть на классические произведения Шопена, Чайковского, Рахманинова с новой стороны благодаря видео-арту, - отметил учредитель компании Zapomni Сурен Тер-Овсепян. - Зритель не просто сидит в зале и слушает концерт, над ним - во весь купол планетария - космос, звезды, яркие цветные вспышки. Это создает эффект полного погружения, на 60 минут человек выпадает из реальности".

Концерты также запланированы на 4, 11 и 18 декабря.

Девятнадцатилетний Иван Бессонов - победитель Международного юношеского конкурса им. Шопена, лауреат Международного конкурса им. Рубинштейна "Фортепианная миниатюра в русской музыке", конкурса "Молодые дарования России" и дважды лауреат Grand Piano Competition под художественным руководством Дениса Мацуева. Он сотрудничает с дирижерами Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским.